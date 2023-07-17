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російські військові погрожують відступом з позицій на Херсонщині, якщо МО заарештує їх командувача Теплинського – ISW

17 липня 2023, 09:27
російські військові погрожують відступом з позицій на Херсонщині, якщо МО заарештує їх командувача Теплинського – ISW
Фото: з вільного доступу
російські солдати шантажують Міноборони рф.

Непокора серед командирів у рф поширюється на деяких їхніх солдатів. російські солдати шантажують Міноборони рф: погрожують відступом з позицій на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

16 липня російські військові оглядачі поширили аудіофрагмент, у якому ймовірні підрозділи 7-ї дивізії ВДВ погрожували, що відступлять зі своїх позицій в окупованій Херсонській області, якщо Міноборони росії заарештує їх командувача Міхаїла Теплинського або погрожуватиме його життю.

Військові 7-ї дивізії ВДВ також стверджували, що вони будуть захищати Теплинського від російського МО, і стверджували, що вище командування націлено на найбільш боєздатних командирів росії. Це аудіозвернення, якщо воно є законним, то є погрозою масового дезертирства від імені Теплинського. Дезертирство у рф є смертним злочином, як в багатьох арміях. 

Військовослужбовці ВДВ шантажують Міноборони росії, щоб Теплинський продовжував командувати військами в Україні, попри попередній зв’язок Теплинського з фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Прігожиним. 

Херсонська областьшантажвійна в Україніросія окупанти

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