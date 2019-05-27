ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник глави Адміністрації президента України з зовнішньополітичних питань Вадим Пристайко прибув з робочим візитом до Берліна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заступник голови АП прибув з робочим візитом до Німеччини
"Символічно, що свій перший закордонний візит заступник глави АПУ, зовнішньополітичний радник президента - посол Вадим Пристайко - здійснює саме в Берлін!"
Фото: twitter.com/MelnykAndrij
"Символічно, що свій перший закордонний візит заступник глави АПУ, зовнішньополітичний радник президента - посол Вадим Пристайко - здійснює саме в Берлін!" - написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє LB.ua.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку у Луганську область, де оглянув позиції військових у н.п. Станиця Луганська та Щастя.
Нагадаємо, що план перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.
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27 05 2019 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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