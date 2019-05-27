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Заступник голови АП прибув з робочим візитом до Німеччини

"Символічно, що свій перший закордонний візит заступник глави АПУ, зовнішньополітичний радник президента - посол Вадим Пристайко - здійснює саме в Берлін!"
Заступник глави Адміністрації президента України з зовнішньополітичних питань Вадим Пристайко прибув з робочим візитом до Берліна.
Заступник голови АП прибув з робочим візитом до Німеччини Фото: twitter.com/MelnykAndrij

"Символічно, що свій перший закордонний візит заступник глави АПУ, зовнішньополітичний радник президента - посол Вадим Пристайко - здійснює саме в Берлін!" - написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє LB.ua.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку у Луганську область, де оглянув позиції військових у н.п. Станиця Луганська та Щастя.

Нагадаємо, що план перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.

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27 05 2019 21:55
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