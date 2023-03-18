Заступник голови британського уряду про рішення МКС: путіну стане складно пересуватися світом

Політик вважає, що винні повинні бути покарані за всі злочини.

У зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду путіну найближчим часом буде дуже складно переміщатися світом, оскільки є багато країн, які підтримують МКС, і у яких є зобов'язання арештувати президента росії.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, пише BBC.

"Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у результаті опинилися в суді. Я думаю, що вже найближчим часом для президента путіна буде дуже складно переміщатися світом", — зазначив Рааб.

Він наголосив, що зараз важливо, щоб ті члени міжнародної спільноти, які підтримують МКС переконалися в тому, що суд має достатню підтримку у розслідуванні, у криміналістичній експертизі, в опитуванні свідків.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента росії владіміра путіна, а також уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до росії.