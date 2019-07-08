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Заступник голови ВККС Щотка подав у відставку

Комісія задовольнила заяву
Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка подав у відставку.
Заступник голови ВККС Щотка подав у відставку фото:hromadske

"7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням", - повідомляє LB.ua.

Причини відставки не вказані.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

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