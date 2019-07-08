ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка подав у відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заступник голови ВККС Щотка подав у відставку
Комісія задовольнила заяву
фото:hromadske
"7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням", - повідомляє LB.ua.
Причини відставки не вказані.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
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