Заступник йде від Кличка, щоб очолити партію Порошенка в Києві
"Рішення очолити партію ЄС у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую", - зазначив Прокопів, повідомляє Київська міська рада.
Посаду заступника міського голови – секретаря Київради Прокопів обіймає з грудня 2015 року.
У Київраду обирався двічі. У 2016 році за результатами голосування з-поміж усіх депутатів Київради набрав ледь не найбільшу кількість голосів (майже 50% у своєму окрузі).
За попередньої каденції Прокопів очолював комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
Після звільнення з посади заступника Кличка залишається депутатом міськради.
Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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