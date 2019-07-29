Заступник йде від Кличка, щоб очолити партію Порошенка в Києві

"Рішення очолити партію ЄС у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую"

Заступник міського голови Володимира Кличка, секретар Київради Володимир Прокопів написав заяву про звільнення, щоб очолити партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" у Києві.

"Рішення очолити партію ЄС у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую", - зазначив Прокопів, повідомляє Київська міська рада.

Посаду заступника міського голови – секретаря Київради Прокопів обіймає з грудня 2015 року.

У Київраду обирався двічі. У 2016 році за результатами голосування з-поміж усіх депутатів Київради набрав ледь не найбільшу кількість голосів (майже 50% у своєму окрузі).

За попередньої каденції Прокопів очолював комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Після звільнення з посади заступника Кличка залишається депутатом міськради.

Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".