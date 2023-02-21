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Заступник Нетаньягу закликав Ізраїль допомогти захистити Україну від російського "тероризму"

21 лютого 2023, 15:40
Заступник Нетаньягу закликав Ізраїль допомогти захистити Україну від російського
Біньямін Нетаньяху. Фото: wordyou.ru
Депутат від партії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав країну припинити "відгороджуватися" від України.

Високопосадовець від правлячої партії прем'єр-міністра Ізраїлю Юлій Едельштейн закликав свою країну надати військову допомогу Україні для захисту від російського тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми більше не повинні сидіти осторонь", - написав Едельштейн у Твіттері після того, як він та депутат від ізраїльської опозиції Зеєв Елькін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У спільній заяві Едельштейн та Елькін закликали уряд прем'єра Біньяміна Нетаньягу "значно збільшити" підтримку України.

"Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, зокрема військові, здатні захистити громадянське населення, його свободу та незалежність", - заявили депутати.

Засудивши російське вторгнення і надавши Україні гуманітарну допомогу та захисне спорядження, Ізраїль не став розширювати допомогу, включивши до неї оборонні технології, такі як перехоплювачі ракет.

Він також був виваженим у своїй риториці щодо росії, пам'ятаючи про необхідність координувати ізраїльські повітряні удари по іранських цілях у Сирії з московським гарнізоном в арабській державі.

Нагадаємо, Трасс закликала Британію надіслати Україні винищувачі.

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