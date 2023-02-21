Заступник Нетаньягу закликав Ізраїль допомогти захистити Україну від російського "тероризму"
Високопосадовець від правлячої партії прем'єр-міністра Ізраїлю Юлій Едельштейн закликав свою країну надати військову допомогу Україні для захисту від російського тероризму.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми більше не повинні сидіти осторонь", - написав Едельштейн у Твіттері після того, як він та депутат від ізраїльської опозиції Зеєв Елькін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
У спільній заяві Едельштейн та Елькін закликали уряд прем'єра Біньяміна Нетаньягу "значно збільшити" підтримку України.
"Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, зокрема військові, здатні захистити громадянське населення, його свободу та незалежність", - заявили депутати.
Засудивши російське вторгнення і надавши Україні гуманітарну допомогу та захисне спорядження, Ізраїль не став розширювати допомогу, включивши до неї оборонні технології, такі як перехоплювачі ракет.
Він також був виваженим у своїй риториці щодо росії, пам'ятаючи про необхідність координувати ізраїльські повітряні удари по іранських цілях у Сирії з московським гарнізоном в арабській державі.
Нагадаємо, Трасс закликала Британію надіслати Україні винищувачі.