Заступника мера Рима затримали за корупцію
Прокуратура звинувачує Марчеллло Де Віто, який є заступником мера Вірджинії Раджі, у прийомі хабарів від місцевого підприємця Луки Парнасі за прийняття рішень на користь його проекту будівництва нового стадіону команди "Рома". Сам Парнасі перебуває під арештом у цій же справі, повідомляє агентство ANSA.
Карабінери у середу також проводять обшуки у будівлі міської ради та за кількома адресами у Римі.
Правоохоронні органи італійської столиці не перший рік ведуть справу щодо корупції навколо будівництва стадіону. Через порушення законодавства при проведенні конкурсу на здійснення проекту вже проводилися арешти, а будівництво стадіону призупинили.
Розвиток корупційної справи може стати черговим ударом по меру Вірджинії Раджі, яка також представляє "Рух 5 зірок" і в минулому році дивом уникла відставки після звинувачень в корупції.
Нагадаємо, суд у Римі у понеділок засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.
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