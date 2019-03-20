Заступника мера Рима затримали за корупцію

Президента зборів міської ради Рима Марчелло Де Віто, який представляє "Рух 5 зірок" затримали за підозрою у корупції при будівництві нового стадіону.

Прокуратура звинувачує Марчеллло Де Віто, який є заступником мера Вірджинії Раджі, у прийомі хабарів від місцевого підприємця Луки Парнасі за прийняття рішень на користь його проекту будівництва нового стадіону команди "Рома". Сам Парнасі перебуває під арештом у цій же справі, повідомляє агентство ANSA.

Карабінери у середу також проводять обшуки у будівлі міської ради та за кількома адресами у Римі.

Правоохоронні органи італійської столиці не перший рік ведуть справу щодо корупції навколо будівництва стадіону. Через порушення законодавства при проведенні конкурсу на здійснення проекту вже проводилися арешти, а будівництво стадіону призупинили.