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Заступника мера Рима затримали за корупцію

Карабінери проводять обшуки у будівлі міської ради
Президента зборів міської ради Рима Марчелло Де Віто, який представляє "Рух 5 зірок" затримали за підозрою у корупції при будівництві нового стадіону.
Заступника мера Рима затримали за корупцію Фото: Il Tempo

Прокуратура звинувачує Марчеллло Де Віто, який є заступником мера Вірджинії Раджі, у прийомі хабарів від місцевого підприємця Луки Парнасі за прийняття рішень на користь його проекту будівництва нового стадіону команди "Рома". Сам Парнасі перебуває під арештом у цій же справі, повідомляє агентство ANSA.

Карабінери у середу також проводять обшуки у будівлі міської ради та за кількома адресами у Римі.

Правоохоронні органи італійської столиці не перший рік ведуть справу щодо корупції навколо будівництва стадіону. Через порушення законодавства при проведенні конкурсу на здійснення проекту вже проводилися арешти, а будівництво стадіону призупинили.

Розвиток корупційної справи може стати черговим ударом по меру Вірджинії Раджі, яка також представляє "Рух 5 зірок" і в минулому році дивом уникла відставки після звинувачень в корупції.

Нагадаємо, суд у Римі у понеділок засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.

 

 

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20 03 2019 12:23
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