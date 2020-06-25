CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗатонулий в Одесі танкер Delfi зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня. Щоб доставити танкер в найближчий порт необхідно 68 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня
Для підняття і транспортування танкера необхідно 68 днів
Фото: танкер Delfie (скрін з відео GRUBO digital production)
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання виконавчого комітету одеської міськради, передає РБК - Україна.
За його словами, судновласник лише зараз приступив до ліквідації наслідків аварії.
"Згідно з алгоритмом дій, для того, щоб поставити судно на кіль і здійснити його бункерування в найближчий порт, потрібно 68 днів", - сказав Труханов.
Нагадаємо, що в Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2020 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
- ВІДЕО Евакуація населення, затоплені дороги і траси: захід України охопила повінь
- ВІДЕО Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область через ситуацію з паводками
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles