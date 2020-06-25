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Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня

Для підняття і транспортування танкера необхідно 68 днів
Затонулий в Одесі танкер Delfi зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня. Щоб доставити танкер в найближчий порт необхідно 68 днів.
Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня Фото: танкер Delfie (скрін з відео GRUBO digital production)

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання виконавчого комітету одеської міськради, передає РБК - Україна.

За його словами, судновласник лише зараз приступив до ліквідації наслідків аварії.

"Згідно з алгоритмом дій, для того, щоб поставити судно на кіль і здійснити його бункерування в найближчий порт, потрібно 68 днів", - сказав Труханов.

Нагадаємо, що в Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.

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25 06 2020 17:20
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