Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня

Затонулий в Одесі танкер Delfi зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня. Щоб доставити танкер в найближчий порт необхідно 68 днів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання виконавчого комітету одеської міськради, передає РБК - Україна.

За його словами, судновласник лише зараз приступив до ліквідації наслідків аварії.

"Згідно з алгоритмом дій, для того, щоб поставити судно на кіль і здійснити його бункерування в найближчий порт, потрібно 68 днів", - сказав Труханов.

Нагадаємо, що в Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.