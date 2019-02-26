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Затриманим дорогою до Одеси “тітушкам” обіцяли по 800 гривень

"Цікавий факт: купка молодиків, яких сьогодні затримала поліція на а/д М05 Київ-Одеса з вогнепальною та холодною зброєю, приїхали до Одеської області з Київщини з такими от цікавими плакатами"
Одеські правоохоронці, що затримали 26 лютого на шляху до Одеси групу "тітушок", з'ясували: до проплаченої акції з метою блокування автомагістралі можуть бути причетні ділки від будівельного бізнесу.
Затриманим дорогою до Одеси “тітушкам” обіцяли по 800 гривень Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про це свідчать знайдені плакати. Зокрема, із гаслом "Руки геть від будівництва шляхів", повідомляє на своїй сторінці Facebook керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода.

"Цікавий факт: купка молодиків, яких сьогодні затримала поліція на а/д М05 Київ-Одеса з вогнепальною та холодною зброєю, приїхали до Одеської області з Київщини з такими от цікавими плакатами. Зважаючи на те, що Одещина котрий рік поспіль є одним з лідерів ремонту та будівництва доріг, незрозуміло, хто ж їм заважає "будувати". Хоча ми з вами точно розуміємо, що заважають не їм, а тим хто замовив цих "хлопців по виклику" пообіцявши по 800 гривень", - зазначив Варивода.

Він висловив сподівання, що поліція "розбереться і дасть відповіді на ці питання, а поки можемо лише подякувати" правоохоронцям за те, що захищають громадський порядок та законність.

Зі свого боку, очільник поліції Одещини Дмитро Головін констатував: "оглянуто 59 осіб. 7 з них виявились неповнолітніми, вилучено 3 травматичні пістолети, сльозогінні балони, ножі, в тому числі придатні для метання. Отримані письмові пояснення, в яких молоді люди зізнаються, що їм обіцяли грошову винагороду в розмірі 800 гривень за участь в акції з перекриттям автомагістралі".

На думку Головіна, трохи заспокоює те, що ця "сумнівна активність не має жодного відношення до виборчої кампанії, яка зараз триває, і не має політичного підтексту - з огляду на поважних гостей та офіційні делегації, що зараз перебувають в місті. Але змушує звернути увагу на цю проблему і в черговий раз застерегти: будь-які спроби такого “туризму” знайдуть рішучу протидію з боку правоохоронців".

Вітаючи будь-яку громадську активність і поважаючи право громадян на мирний протест, змушений зауважити, додав Головін, що "правоохоронці будуть рішуче протидіяти будь-яким спробам перетворити мирний протест на своєрідний бізнес із залученням неповнолітніх і застосуванням спецзасобів та зброї".

Нагадаємо, що поліція Одеси на в'їзді в місто затримала автобуси з озброєними людьми.

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26 02 2019 20:31
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