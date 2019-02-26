Затриманим дорогою до Одеси “тітушкам” обіцяли по 800 гривень
Про це свідчать знайдені плакати. Зокрема, із гаслом "Руки геть від будівництва шляхів", повідомляє на своїй сторінці Facebook керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода.
"Цікавий факт: купка молодиків, яких сьогодні затримала поліція на а/д М05 Київ-Одеса з вогнепальною та холодною зброєю, приїхали до Одеської області з Київщини з такими от цікавими плакатами. Зважаючи на те, що Одещина котрий рік поспіль є одним з лідерів ремонту та будівництва доріг, незрозуміло, хто ж їм заважає "будувати". Хоча ми з вами точно розуміємо, що заважають не їм, а тим хто замовив цих "хлопців по виклику" пообіцявши по 800 гривень", - зазначив Варивода.
Він висловив сподівання, що поліція "розбереться і дасть відповіді на ці питання, а поки можемо лише подякувати" правоохоронцям за те, що захищають громадський порядок та законність.
Зі свого боку, очільник поліції Одещини Дмитро Головін констатував: "оглянуто 59 осіб. 7 з них виявились неповнолітніми, вилучено 3 травматичні пістолети, сльозогінні балони, ножі, в тому числі придатні для метання. Отримані письмові пояснення, в яких молоді люди зізнаються, що їм обіцяли грошову винагороду в розмірі 800 гривень за участь в акції з перекриттям автомагістралі".
На думку Головіна, трохи заспокоює те, що ця "сумнівна активність не має жодного відношення до виборчої кампанії, яка зараз триває, і не має політичного підтексту - з огляду на поважних гостей та офіційні делегації, що зараз перебувають в місті. Але змушує звернути увагу на цю проблему і в черговий раз застерегти: будь-які спроби такого “туризму” знайдуть рішучу протидію з боку правоохоронців".
Вітаючи будь-яку громадську активність і поважаючи право громадян на мирний протест, змушений зауважити, додав Головін, що "правоохоронці будуть рішуче протидіяти будь-яким спробам перетворити мирний протест на своєрідний бізнес із залученням неповнолітніх і застосуванням спецзасобів та зброї".
Нагадаємо, що поліція Одеси на в'їзді в місто затримала автобуси з озброєними людьми.
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