Затримка рейсів МАУ: постачальник пального звинувачує податкову

Проблеми з постачанням авіапального компанії "Міжнародні авіалінії України" пов’язані з відсутністю механізму погашення податкових векселів при його реалізації.

"Укртатнафта" 23 січня поінформувала прем’єр-міністра, міністра фінансів, голову ДФС ... про проблему, пов’язану з відсутністю механізму погашення податкових векселів при реалізації авіапального", - йдеться у офіційному прес-релізі компанії "Укртатнафта".

За словами представників компанії, оформлення векселів здійснюється відповідно до змін положень Податкового Кодексу, які набули чинності з 1 січня 2019 року.

"Оскільки процес погашення податкових векселів залишається заблокованим ДФС, це з початку січня призвело до блокування коштів компанії у сумі 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафті".

"Крім цього ДФС застосовує до ПАТ "Укртатнафта" штрафні санкції у розмірі 13 млн грн за поставку пального у святкові дні 1-2 січня, коли фіскальні органи не здійснювали прийом та реєстрацію векселів", - скаржаться в компанії.

"Укртатнафта" повідомила, що має залишки пального в аеропорту "Бориспіль" у кількості 2,2 тис тонн, які може постачати, але, за відсутності відповідного реагування державних органів і позиції ДФС, вимушена припинити виробництво та відвантаження авіапального.

"Усю відповідальність за ситуацію, що склалася у сфері забезпечення авіаперевезень, компанія покладає на ДФС", - заявили в "Укртатнафті".

Нагадаємо, ввечері 29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.