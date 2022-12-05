Завершувати війну путін не планує. Коли оголосять нову хвилю мобілізації в рф

кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому. Про це свідчать плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в рф, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу". кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року", – йдеться в повідомленні.

В Центрі нагадують, що за даними Генштабу ЗСУ, кремль вважає, що для перемоги над Україною необхідно задіяти п'ять млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних.

"Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі міноборони рф не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в п'ять млн є одним з елементів психологічного тиску на українців", – стверджують у Центрі.

Там наголошують, що ці плани рф свідчать про те, що путін не зацікавлений у завершенні війни.

"Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації таподальшої агресії проти України", – додають автори.

Водночас у телеграм-каналі " Можем объяснить " стверджують, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть.

"Військкомати в регіонах отримали від міноборони рф приписи розпочати посилену роботу з мобілізації чоловіків на війну в Україні. Їхній пошук розпочнеться в січні-лютому, при цьому офіційно оголошувати мобілізацію влада не планує", – йдеться у повідомленні.

Відразу три не пов'язані між собою джерела у військкоматах різних регіонів стверджують, що одним із поставлених міноборони рф завдань є масове розсилання та вручення повісток – на підставі указу владіміра путіна про "часткову мобілізацію", яку офіційно так і не було завершено. Також військкомати зобов'язали розпочати рейди на місця проживання військовозобов'язаних. Число майбутніх мобілізованих міноборони рф поки що не дає.

За словами співрозмовника телеграм-каналу в петербурзькому комісаріаті, військкомати попередили про те, що "буде багато роботи у січні, лютому". Джерело в московському комісаріаті додало, що співробітників зобов'язали "переглянути справи призовників та контрактників для надсилання їм повісток та залучення до мобілізації".

Як повідомлялось, в росії працюють над єдиною електронною базою даних призовників. Це гарантуватиме отримання повістки тими, хто намагається уникнути мобілізації.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.