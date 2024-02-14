Завод Nammo в Швеції переходить на цілодобове виготовлення снарядів для України
Про це співробітник аналітичного центру Фінського інституту міжнародних відносин у Гельсінкі Мінна Аландер написала в соцмережі X (Twitter).
Основна причина такого рішення - підтримка України.
Крім того, деякі інші європейські підприємства також перейшли на новий графік.
"Французька компанія Eurenco робить те саме в Карлскозі ", - написала Аландер.
Вона додала, що попри те, що виробництво на підприємстві Nammo подвоїлося з 2022 року, це все одно недостатньо, щоб компенсувати витрати боєприпасів Україною. Досягти потрібних обсягів виробництва в Nammo планують за декілька років.
Раніше на підприємстві заявили, що завод з виробництва боєприпасів збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.