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Завод Nammo в Швеції переходить на цілодобове виготовлення снарядів для України

14 лютого 2024, 13:13
Завод Nammo в Швеції переходить на цілодобове виготовлення снарядів для України
Nammo.com
Норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo переходить на виробництво снарядів на своєму підприємстві в Швеції у п’ять змін - на цілодобове виготовлення боєприпасів.

Про це співробітник аналітичного центру Фінського інституту міжнародних відносин у Гельсінкі Мінна Аландер написала в соцмережі X (Twitter).

Основна причина такого рішення - підтримка України.

Крім того, деякі інші європейські підприємства також перейшли на новий графік.

"Французька компанія Eurenco робить те саме в Карлскозі ", - написала Аландер.

Вона додала, що попри те, що виробництво на підприємстві Nammo подвоїлося з 2022 року, це все одно недостатньо, щоб компенсувати витрати боєприпасів Україною. Досягти потрібних обсягів виробництва в Nammo планують за декілька років. 

 

заводУкраїнаснарядиNammoцілодобово

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