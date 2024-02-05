Фінський завод з виробництва боєприпасів збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні

Збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов'язане з війною в Україні.

На тлі війни росії проти України завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.

Про це повідомляє Yle.

Завод, який випускає корпуси для артилерійських снарядів, розташований у місті Састамала на заході країни.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії в рівних частках належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні, а також у поповненні запасів країн ЄС, які раніше передали боєприпаси Україні зі своїх складів.

Також повідомляється, що компанія Nammo подала заявку на участь у проекті Євросоюзу щодо збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проект також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Нагадаємо, Естонія передала пакет військової допомоги до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження. Відомо, що черговий пакет допомоги вже використовується ЗСУ.