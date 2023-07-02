Заворушення у Франції перекинулися на територію Швейцарії – АР

Сутички сталися у швейцарському місті Лозанна.

У швейцарському місті Лозанна понад 100 людей, натхненні погромами у Франції, влаштували масові заворушення.



Про це повідомляє АР.

Погромники у Лозанні атакували магазини, нападали на поліцейських. Поліція затримала кілька підлітків під час безладів, їм від 15 до 17 років. За словами молодих людей, на вчинення протиправних дій їх надихнули сутички між підлітками і поліцією, що відбуваються у Франції.

Тим часом, у Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала під час протестів вже понад 700 людей.



Наприкінці липня поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. Стрілянина викликала серію протестів, активісти підпалювали машини, сміттєві баки, а також запускали феєрверки.