Матеріали:
Теми:

Заворушення у Франції перекинулися на територію Швейцарії – АР

02 липня 2023, 15:33
Заворушення у Франції перекинулися на територію Швейцарії – АР
Центральна вулиця Аарау та міська Ратуша. Фото: myswitzerland.com
Сутички сталися у швейцарському місті Лозанна.

У швейцарському місті Лозанна понад 100 людей, натхненні погромами у Франції, влаштували масові заворушення.

Про це повідомляє АР.

Погромники у Лозанні атакували магазини, нападали на поліцейських. Поліція затримала кілька підлітків під час безладів, їм від 15 до 17 років. За словами молодих людей, на вчинення протиправних дій їх надихнули сутички між підлітками і поліцією, що відбуваються у Франції.

Тим часом, у Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала під час протестів вже понад 700 людей.

Наприкінці липня поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. Стрілянина викликала серію протестів, активісти підпалювали машини, сміттєві баки, а також запускали феєрверки.

 

ФранціяШвейцаріяпротестизаворушеннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється