Завтра продовжимо переформатування сектору безпеки – Зеленський
17 липня 2025, 18:53
Володимир Зеленський
Зеленський зробив заяву про оновлення уряду
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 липня продовжиться переформатування сектору безпеки.
Про це він зауважив у своїх соцмережах.
"Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів", – йдеться у повідомленні.
Президент додав, що завтра відбудеться переформатування сектору безпеки:
"В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни. Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України".
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.