Завтра продовжимо переформатування сектору безпеки – Зеленський

Зеленський зробив заяву про оновлення уряду

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 липня продовжиться переформатування сектору безпеки.

Про це він зауважив у своїх соцмережах.

"Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що завтра відбудеться переформатування сектору безпеки:

"В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни. Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України".