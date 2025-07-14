Однак чи буде обговорюватись зниження цін на російську нафту - не зрозуміло.

У вівторок, 15 липня, міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі обговорять 18-й пакет санкцій проти кремля.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

"Тема 18-го пакету санкцій проти РФ справді є на порядку денному. Її буде обговорено. Ми шукаємо домовленості, як завжди, між усіма країнами-членами. Ми будемо працювати саме в цьому напрямі і подивимося, як пройдуть обговорення", - зазначила вона.

Речниця уточнила, що гранична ціна має набагато більше ефекту, якщо ми робити у взаємодії з G7, тому ідеальним варіантом було б досягнути домовленості на рівні G7. Це є частиною нашої пропозиції.

Проте вчора на засіданні Комітету постійних представників ЄС 18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта.