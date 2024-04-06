Заявка Рютте очолити НАТО стикається з вимогами Східної Європи – Bloomberg
Про це пише агенція Bloomberg.
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте претендує на посаду генерального секретаря НАТО, але стикається з тиском з боку деяких східноєвропейських країн.
Рютте потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини і Туреччини, а вони, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві альянсу.
Країни Східної Європи в рамках приватних переговорів поставили перед Рютте питання про географічне представництво регіону в керівництві Альянсу.
За словами джерел Bloomberg, Рютте запевнив їх, що це питання перебуває в полі його зору.
Проте Туреччина в цьому питанні прагне зробити так, щоб новий генеральний секретар НАТО не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Євросоюзі.
Восени ми повідомляли, що в перегонах за посаду генсека НАТО лідирує прем'єр Нідерландів.