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Заявка Рютте очолити НАТО стикається з вимогами Східної Європи – Bloomberg

06 квітня 2024, 12:11
Заявка Рютте очолити НАТО стикається з вимогами Східної Європи – Bloomberg
Чотири члени Альянсу все ще підтримують Рютте, а Східні країни НАТО прагнуть мати більше представництва в Альянсі.

Про це пише агенція Bloomberg.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте претендує на посаду генерального секретаря НАТО, але стикається з тиском з боку деяких східноєвропейських країн. 

Рютте потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини і Туреччини, а вони, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві альянсу. 

Країни Східної Європи в рамках приватних переговорів поставили перед Рютте питання про географічне представництво регіону в керівництві Альянсу.

За словами джерел Bloomberg, Рютте запевнив їх, що це питання перебуває в полі його зору. 

Проте Туреччина в цьому питанні прагне зробити так, щоб новий генеральний секретар НАТО не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Євросоюзі.

Восени ми повідомляли, що в перегонах за посаду генсека НАТО лідирує прем'єр Нідерландів.

 

Марк Рюттегенсек НАТО

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