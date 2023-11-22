В перегонах за посаду генсека НАТО лідирує прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головним претендентом на посаду глави Альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Наразі питання ще не вирішене, адже до перегонів можуть долучитися інші кандидати.

Проте 56-річний Рютте має міцний консенсус серед багатьох членів НАТО і може отримати цю посаду через рік, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга.

Один з анонімних співрозмовників видання заявив, що уряди Нідерландів і США контактували щодо шансів посадовця приблизно в той час, коли минулого місяця він заявив, що відкритий для роботи в НАТО.

Джерела вказують, що сам Рютте безпосередньо не контактував з американськими колегами і за словами ще одного співрозмовника, США вже двічі пропонували прем'єру Нідерландів цю роль і раніше він відмовився, бо не думав, що його кабінет розвалиться.

Офіційна підтримка США зміцнить позиції Рютте як наступної людини на чолі НАТО, пише видання.

Його уряд зміцнив зв'язки між США і Нідерландами, коли піддався тиску Вашингтона, який вимагав обмежити певні види торгівлі з Китаєм.

Прем’єр Нідерландів, ймовірно, краще за інших кандидатів підготовлений до роботи з Дональдом Трампом, якщо той переможе на президентських виборах США в наступному року.

Є думка, що Рютте має пристойні зв'язки з колишнім америаканським президентом, який погрожував вивести США з Альянсу.

Крім США, він також отримає підтримку від Угорщини, Туреччини, з якими він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима, додав один зі співрозмовників.

Східні країни-члени НАТО також можуть підтримати Рютте через рішучу підтримку Нідерландів України у війні проти росії.

Також є думка, шр союзники по НАТО хотіли б розглянути кандидатів з різних регіонів і з різними профілями, на відміну від нещодавніх генсеків, які були скандинавами чи нідерландцями.

Так, ми писали, що глава закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш також висловив зацікавленість в посаді генерального секретаря НАТО.