В перегонах за посаду генсека НАТО лідирує прем'єр Нідерландів
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.
Наразі питання ще не вирішене, адже до перегонів можуть долучитися інші кандидати.
Проте 56-річний Рютте має міцний консенсус серед багатьох членів НАТО і може отримати цю посаду через рік, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга.
Один з анонімних співрозмовників видання заявив, що уряди Нідерландів і США контактували щодо шансів посадовця приблизно в той час, коли минулого місяця він заявив, що відкритий для роботи в НАТО.
Джерела вказують, що сам Рютте безпосередньо не контактував з американськими колегами і за словами ще одного співрозмовника, США вже двічі пропонували прем'єру Нідерландів цю роль і раніше він відмовився, бо не думав, що його кабінет розвалиться.
Офіційна підтримка США зміцнить позиції Рютте як наступної людини на чолі НАТО, пише видання.
Його уряд зміцнив зв'язки між США і Нідерландами, коли піддався тиску Вашингтона, який вимагав обмежити певні види торгівлі з Китаєм.
Прем’єр Нідерландів, ймовірно, краще за інших кандидатів підготовлений до роботи з Дональдом Трампом, якщо той переможе на президентських виборах США в наступному року.
Є думка, що Рютте має пристойні зв'язки з колишнім америаканським президентом, який погрожував вивести США з Альянсу.
Крім США, він також отримає підтримку від Угорщини, Туреччини, з якими він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима, додав один зі співрозмовників.
Східні країни-члени НАТО також можуть підтримати Рютте через рішучу підтримку Нідерландів України у війні проти росії.
Також є думка, шр союзники по НАТО хотіли б розглянути кандидатів з різних регіонів і з різними профілями, на відміну від нещодавніх генсеків, які були скандинавами чи нідерландцями.
Так, ми писали, що глава закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш також висловив зацікавленість в посаді генерального секретаря НАТО.