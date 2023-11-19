Міністр закордонних справ Латвії зацікавився посадою генсека в НАТО

Глава закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш висловив зацікавленість в посаді генерального секретаря НАТО.

Про це повіломляє Bloomberg.

"Якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря, Кріш'яніс Каріньш готовий взяти участь у змаганні", - йдеться в заяві.

В заяві написано, що Каріньш може запропонувати зробити внесок в Альянс своїм досвідом керівництва на посаді прем'єр-міністра, чітким розумінням російської загрози, сильною позицією щодо України і доведеним досвідом досягнення міжнародного консенсусу".

"Геополітична ситуація і характер викликів, що стоять перед Північноатлантичним альянсом, вимагають динамічного, рішучого і консенсусного лідерства", - написано в заяві.

Там додали, що під його керівництвом Каріньша "Латвія послідовно виконує і перевиконує цільовий показник у 2% витрат на оборону".

Посада Генсека НАТО також зацікавила міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.