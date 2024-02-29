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Заяви путіна варто сприймати вкрай серйозно – Туск

29 лютого 2024, 14:55
Заяви путіна варто сприймати вкрай серйозно – Туск
Фото: ukrinform.ua
Дональд Туск прокоментував заяви путіна.

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що усі заяви президента рф  путіна варто сприймати як його реальні наміри. 

Про це Туск  сказав у четвер, коментуючи заяви лідера росії у посланні до Федеральних зборів.

"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував путін – щодо збільшення самодостатності росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно", – сказав Дональд Туск.

"Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз. ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він. 

Як відомо, 29 лютого путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил  та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що росія може напасти на якусь із країн Європи.   

ПутінТускзверненнявійна в Україніросія окупанти

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