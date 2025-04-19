Заяви Рубіо про вихід із переговорів спрямовані проти України – ЗМІ

Вихід Трампа з переговорів може призвести до припинення військової допомоги США Україні.

Заяви державного секретаря США Марко Рубіо про можливий вихід із переговорного процесу були спрямовані здебільшого проти України.

Про це пише Axios із посиланням на трьох європейських дипломатів.

Так само вважає і джерело видання, близьке до українського уряду, яке зазначає, що коментарі Рубіо, схоже, спрямовані на те, щоб тиснути на Україну. Це джерело також стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до припинення військової допомоги США Україні.

Водночас європейські дипломати повідомили, що на паризьких зустрічах із партнерами Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

"Склалося враження, що Рубіо і Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців", — сказав один європейський дипломат.

Axios пише, що за кілька днів до публічних заяв про можливий вихід США з переговорів Трамп у розмові про припинення вогню приватно висловив своє розчарування кільком своїм головним радникам, зокрема держсекретарю Марко Рубіо і Стіву Віткоффу.

За словами незваного американського посадовця, саме тоді президент США висловив ідею, що якщо угоди не досягнуть найближчим часом, він може просто перейти до інших питань зовнішньої політики.

Після цього Рубіо на зустрічах в Парижі поділився розчаруванням Трампа з партнерами з Франції, Великої Британії, Німеччини та України.



"Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", — сказав Axios один європейський дипломат.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо припинити війну в Україні шляхом переговорів неможливо, Сполученим Штатам потрібно припинити свої зусилля та рухатися далі.