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Зайцева визнала провину і готова нести покарання

Внаслідок ДТП загинуло шестеро осіб
Обвинувачена у смертельному ДТП у Харкові, внаслідок якого загинуло 6 осіб, Олена Зайцева визнала провину і готова нести покарання.
Зайцева визнала провину і готова нести покарання Фото: УНІАН

"Я визнаю всі пункти порушень правил дорожнього руху, які мені інкримінуються в обвинувальному акті. Я відчуваю свою провину. Звичайно ж, я ніколи більше не сяду за кермо, про це й мови бути не може. Я дійсно щиро каюсь, саме тому я визнаю всі позови. І буду намагатися із сім'єю погасити їх у міру своїх можливостей", - зазначила Зайцева, додавши, що готова відповідати та нести покарання, яке їй призначить суд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.

Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим. 

На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.

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19 02 2019 16:31
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