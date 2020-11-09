Збідніти під час пандемії можуть іще понад 170 млн жителів планети - ООН
Вплив пандемії коронавірусу на зростання бідності у світі все ще тільки набирає обертів, найгірше поки що попереду, повідомляє в п'ятницю видання The Guardian із посиланням на доповідь ООН, пише "Інтерфакс-Україна".
Так, спеціальний доповідач ООН з проблем бідності й прав людини Олів'є де Шуттер сказав, що 176 млн осіб у світі загрожують поповнити лави бідняків, якщо приймати за прожитковий мінімум на день показник у $3,2.
Він зазначив, економічні наслідки пандемії є безпрецедентними для мирного часу і порівняв ситуацію з Великою депресією 1930-х років.
За словами спецдоповідача, державна соціальна підтримка в різних країнах страждає вадами, має короткостроковий характер, а виділення фінансових коштів носить недостатній характер, унаслідок чого багато співгромадян не потрапляють до поля зору влади. Він додав, що багато людей не можуть отримати доступу до урядових схем допомоги через нестачу комп'ютерної грамотності або відсутність доступу до інтернету.
Олів'є де Шуттер також звернувся із закликом до світових лідерів, що планують у вересні на Генасамблеї ООН зробити рішучіші кроки для викорінення бідності та скорочення нерівності у світі.
Нагадаємо, що третина дітей у світі не змогла перейти на дистанційну освіту
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