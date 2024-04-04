Збільшення атак не допомагає росії просунутись – розвідка Британії
Проте в цілому у березні по всій лінії фронту кількість штурмів зменшилась, про це йдеться в огляді Міноборони Британії.
"Кількість російських атак на південний захід від Донецька на Новопавлівському напрямку зросла з 721 у лютому до 806 в березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту", - йдеться в дописі.
В розвідці додають, що попри ці зусилля армія рф не досягла помітних успіхів у цьому районі і продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку і Урожайне.
Разом з тим, є дані, які свідчать, що в березні 2024 року по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року – з 2340 до 2120.
Кількість атак росії на Авдіївському напрямку складала третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті в березні.
Нещодавно ми писали, що росіяни концентрують атаки у напрямку Часового Яру.