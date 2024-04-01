росіяни концентрують атаки у напрямку Часового Яру – ISW

Війська рф просунулися на захід від Авдіївки і на південний захід від Новомихайлівки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Командир українського батальйону безпілотних літальних апаратів, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру, тому що населений пункт знаходиться на панівній висоті.

Крім того, нещодавно російські війська трохи просунулися вперед в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, які тривають, у цьому районі.

"Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області, проте фахівці ISW продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування", - йдеться в звіті.

У звіті зазначають, що українські війська, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.