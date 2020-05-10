Збірна України вирушила до Парижа на матч з Францією
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), в Париж вирушила частина "синьо-жовтих", яка зараз є здоровою і захищає кольори клубів української Прем'єр-ліги, повідомляє "Укрінформ". Це 10 виконавців: динамівці Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв і Ілля Забарний, а також Юхим Конопля з чернігівської "Десни" і Юрій Паньків з "Олександрії".
У столиці Франції до них приєднаються ще 11 легіонерів. Таким чином, до матчу з французами буде готуватися 21 гравець. Найчисленніша бельгійська діаспора в складі Романа Яремчука, Едуарда Соболя, Ігор Пластун, Євгенія Макаренко і Богдана Михайличенко прибуде до Парижа на поїзді з Брюсселя близько 12.30. Решта збірників прилетить регулярними рейсами в аеропорт Шарль де Голль: Ігор Харатін з Олександром Зубковим - з Будапешта, Руслан Малиновський - з Мілана, Андрій Ярмоленко - з Лондона, Андрій Лунін - з Мадрида. Нарешті останнім, о 14.40, рейсом з Відня прибуде один з чотирьох дебютантів цього збору - Євген Чеберко з австрійського ЛАСКа.
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