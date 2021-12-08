Збірна України з футболу посідає 25 місце у рейтингу ФІФА

Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Як повідомляє пресслужба УАФ, національна команда України опустилася з 24-го на 25-те місце і має 1523 бали. Серед представників УЄФА наша збірна 15-та.

"Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)", - зазначається у повідомленні.

Суперники України у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 3-я (-1), Фінляндія - 56-та (-2), Боснія і Герцеговина - 58-ма (-3), Казахстан - 124-й (0).

Рейтинг ФІФА на 12.08.2021

1. Бельгія - 1822 очки

2. Бразилія - 1798

3. Франція - 1762

4. Англія - 1753

5. Італія - 1745

6. Аргентина - 1714

7. Іспанія - 1680

8. Португалія - 1662

9. Мексика - 1658

10. США - 1648

… 25. Україна - 1523.