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Збірна України з футболу посідає 25 місце у рейтингу ФІФА

Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
Збірна України з футболу посідає 25 місце у рейтингу ФІФА
Як повідомляє пресслужба УАФ, національна команда України опустилася з 24-го на 25-те місце і має 1523 бали. Серед представників УЄФА наша збірна 15-та.
 
"Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)", - зазначається у повідомленні.
 
Суперники України у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 3-я (-1), Фінляндія - 56-та (-2), Боснія і Герцеговина - 58-ма (-3), Казахстан - 124-й (0).
 
Рейтинг ФІФА на 12.08.2021
 
1. Бельгія - 1822 очки
 
2. Бразилія - 1798
 
3. Франція - 1762
 
4. Англія - 1753
 
5. Італія - 1745
 
6. Аргентина - 1714
 
7. Іспанія - 1680
 
8. Португалія - 1662
 
9. Мексика - 1658
 
10. США - 1648
 
… 25. Україна - 1523.
 
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12 08 2021 16:38
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