СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України з футболу посідає 25 місце у рейтингу ФІФА
Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)
Як повідомляє пресслужба УАФ, національна команда України опустилася з 24-го на 25-те місце і має 1523 бали. Серед представників УЄФА наша збірна 15-та.
"Після оприлюднення травневого рейтингу наша команда провела вісім матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4)", - зазначається у повідомленні.
Суперники України у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 3-я (-1), Фінляндія - 56-та (-2), Боснія і Герцеговина - 58-ма (-3), Казахстан - 124-й (0).
Рейтинг ФІФА на 12.08.2021
1. Бельгія - 1822 очки
2. Бразилія - 1798
3. Франція - 1762
4. Англія - 1753
5. Італія - 1745
6. Аргентина - 1714
7. Іспанія - 1680
8. Португалія - 1662
9. Мексика - 1658
10. США - 1648
… 25. Україна - 1523.
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12 08 2021 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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