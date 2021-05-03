Збірна України з тенісу приймає матчеву зустріч з Ізраїлем у Кубку Девіса
У перший ігровий день Ілля Марченко зустрінеться з Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський зійдеться з Еданом Лешемом, передає "Укрінформ".
6 березня відбудеться парна зустріч Данило Калениченко/Денис Молчанов - Йонатан Ерліх/Ішай Оліель, а також протистояння Ілля Марченко - Едан Лешем, Сергій Стаховський - Даніель Цукерман.
Вісім команд із найвищим рейтингом (за станом на 20 вересня 2021 року), які виграють свої матчі у Першій Світовій групі, автоматично пройдуть до числа учасників кваліфікації Фіналу Кубка Девіса в 2022 році.
Чотири команди з нижчих рейтингом, які також виграють свої матчі на цьому етапі, проведуть додаткові зустрічі у листопаді. Дві команди-переможниці також потраплять до списку учасників кваліфікації. Дві переможені збірні, як і інші команди, які поступилися на етапі Першої Світової групи-2021, зіграють у плей-офф Першої Світової групи-2022.
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