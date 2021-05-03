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Збірна України з тенісу приймає матчеву зустріч з Ізраїлем у Кубку Девіса

У перший ігровий день Ілля Марченко зустрінеться з Даніелем Цукерманом
На корті Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області 5-6 березня відбудеться тенісний матч Першої Світової групи Кубка Девіса між чоловічими збірними України та Ізраїлю.
Збірна України з тенісу приймає матчеву зустріч з Ізраїлем у Кубку Девіса Фото: btu.org.

У перший ігровий день Ілля Марченко зустрінеться з Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський зійдеться з Еданом Лешемом, передає "Укрінформ".

6 березня відбудеться парна зустріч Данило Калениченко/Денис Молчанов - Йонатан Ерліх/Ішай Оліель, а також протистояння Ілля Марченко - Едан Лешем, Сергій Стаховський - Даніель Цукерман.

Вісім команд із найвищим рейтингом (за станом на 20 вересня 2021 року), які виграють свої матчі у Першій Світовій групі, автоматично пройдуть до числа учасників кваліфікації Фіналу Кубка Девіса в 2022 році.

Чотири команди з нижчих рейтингом, які також виграють свої матчі на цьому етапі, проведуть додаткові зустрічі у листопаді. Дві команди-переможниці також потраплять до списку учасників кваліфікації. Дві переможені збірні, як і інші команди, які поступилися на етапі Першої Світової групи-2021, зіграють у плей-офф Першої Світової групи-2022.

Нагадаємо, що Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open

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05 03 2021 12:37
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