Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Раніше українці програвали максимум в 4 м'яч

1:7 від Франції на "Стад де Франс".

Фото: з вільних джерел

Збірна України розгромно програла Франції в товариському матчі - 1:7. Це найбільша поразка української національної команди в історії, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на ua.tribuna.com. Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі: 6 вересня 2020 року. Ліга націй. Іспанія - Україна - 4:0 6 вересня 2011 року. Товариський матч. Чехія - Україна - 4:0 14 червня 2006 року. ЧС-2006. Іспанія - Україна - 4:0 25 березня 1995 року. Кваліфікація Євро-1996. Хорватія - Україна - 4:0. Читайте також: Матч "Прометей" - "Запоріжжя" відкриває новий сезон у баскетбольній Суперлізі України

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію