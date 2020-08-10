СПОРТ НОВИНИ1:7 від Франції на "Стад де Франс".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Раніше українці програвали максимум в 4 м'яч
Фото: з вільних джерел
Збірна України розгромно програла Франції в товариському матчі - 1:7. Це найбільша поразка української національної команди в історії, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на ua.tribuna.com.
Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі:
6 вересня 2020 року. Ліга націй. Іспанія - Україна - 4:0
6 вересня 2011 року. Товариський матч. Чехія - Україна - 4:0
14 червня 2006 року. ЧС-2006. Іспанія - Україна - 4:0
25 березня 1995 року. Кваліфікація Євро-1996. Хорватія - Україна - 4:0.
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08 10 2020 13:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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