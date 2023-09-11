Зброя з КНДР полегшить росії продовження війни на виснаження – Bloomberg

Експерти припускають, що російський лідер хоче таким чином поповнити власні запаси, поки накопичить снаряди власного виробництва.

Північнокорейська зброя може дозволити росії продовжити тиск на Україну, але, ймовірно, вона недостатньо розвинена, щоб змінити хід війни кремля.

Про це пише Bloomberg.

Лідер КНДР Кім Чен Ин цього тижня має відвідати росію для переговорів із президентом владіміром путіним. В США заявили, що зустріч буде зосереджена на постачанні боєприпасів до москви.

"Хоча Пхеньян і москва заперечують звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані для зброї радянських часів, яку росія застосовує для невибіркових нападів на Україну", - пише видання.

Зокрема професор питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США. Теренс Реріг зазначив виданню, що поставки боєприпасів з Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать росії продовження війни на виснаження.

"Значною частиною стратегії путіна є оцінка того, що росія може пережити і Україну, і підтримку Заходу, яка є важливою для виживання України. Більше боєприпасів дозволяє путіну продовжувати цю стратегію", – сказав він.

Боєприпаси з Північної Кореї можуть допомогти росії виграти час, давши її вітчизняній промисловості шанс наздогнати попит.

"Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допомогло б заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах зброї, які власним російським виробникам зброї важко заповнити", — зазначив старший науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна Девід Шмерлер.

Видання зазначає, що у списку бажань путіна, ймовірно, будуть артилерійські снаряди калібру 122 мм і 152 мм, а також ракети калібру 122 мм.

Північна Корея, можливо, також намагається отримати конфіденційні дані про зброю, вдавшись до хакерських атак щодо росії. Згідно зі звітом підрозділу Microsoft Threat Intelligence, хакерські групи, такі як Ruby Sleet (CERIUM), зламали аерокосмічний науково-дослідний інститут у Росії в березні. В окремому звіті минулого місяця Sentinel Labs говориться, що північнокорейські хакери намагалися отримати інформацію від провідного російського виробника ракет і військових космічних кораблів.

За словами Наоко Аокі, асоційованого політолога Rand Corp. у Вашингтоні, хоча обидві країни виступають проти нинішнього міжнародного порядку, їхні безпосередні проблеми безпеки є цілком різними.

"Для росії зараз найбільше уваги приділяє війна в Україні. Північна Корея зосереджена на тому, що вона вважає необхідністю стримувати дії Сполучених Штатів щодо зміни режиму, водночас зберігаючи більш амбітну мету об’єднання Корейського півострова на власних умовах", - зазначила вона.

Зазначимо, що у кремлі підтвердили візит лідера КНДР Кім Чен Ина "найближчими днями". Відомо, що у понеділок, 11 вересня, путін вирушив до Владівостока. Туди ж прямує бронепоїзд Кім Чен Ина. За даними ЗМІ, зустріч у Владивостоку має відбутися 13 вересня.