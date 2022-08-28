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Збройні сили Китаю приведено в готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню

В командуванні Народно-визвольної армії Китаю заявили, що готові своєчасно припинити будь-які провокації
Збройні сили Китаю приведено в готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню Фото: News.cn

Збройні сили привели у бойову готовність як відповідь на активність США у Тайваньській протоці. 

Про це повідомило китайське видання hk01.

“Два крейсери пройшли через Тайванську протоку і викликали стурбованість громадськості”, - заявив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

Він зазначив, що підрозділи армії Китаю перебувають у стані підвищеної бойової готовності і готові “своєчасно припинити будь-які провокації”.

Ши І додав, що супровід американських крейсерів здійснила східна зона бойового командування НВАК. Вони контролювали діяльність кораблів США.

Як повідомляв iPress, сьогодні ракетні крейсери Військово-морських сил США Chancellorsville та Antietam пройшли через Тайванську протоку.

Це перша подібна операція після загострення напруги у відносинах з Китаєм через візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі у Тайбей.
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28 08 2022 13:08
ТЕГИ: США, Китай
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