Збройні сили Китаю приведено в готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню
Збройні сили привели у бойову готовність як відповідь на активність США у Тайваньській протоці.
Про це повідомило китайське видання hk01.
“Два крейсери пройшли через Тайванську протоку і викликали стурбованість громадськості”, - заявив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.
Він зазначив, що підрозділи армії Китаю перебувають у стані підвищеної бойової готовності і готові “своєчасно припинити будь-які провокації”.
Ши І додав, що супровід американських крейсерів здійснила східна зона бойового командування НВАК. Вони контролювали діяльність кораблів США.
Як повідомляв iPress, сьогодні ракетні крейсери Військово-морських сил США Chancellorsville та Antietam пройшли через Тайванську протоку.
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