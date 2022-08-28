Крейсери США увійшли у Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі

Ракетні крейсери Військово-морських сил США Chancellorsville та Antietam проходять через Тайванську протоку.

Зазначається, що це перша подібна операція після загострення напруги у відносинах з Китаєм через візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі у Тайбей.

"Ці кораблі пройшли через коридор у протоці, який знаходиться за межами територіального моря будь-якої держави", – повідомили у ВМС США.

Там підкреслили, що операція демонструє прихильність Сполучених Штатів вільному та відкритому Індійсько-Тихоокеанському регіону, і американські військові літають, плавають і діють усюди, де це дозволяє міжнародне право.