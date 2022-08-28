ПОЛІТИКА НОВИНИУ ВМС США підкреслили, що американські військові літають, плавають і діють усюди, де це дозволяє міжнародне правоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Крейсери США увійшли у Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі
Ракетні крейсери Військово-морських сил США Chancellorsville та Antietam проходять через Тайванську протоку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це перша подібна операція після загострення напруги у відносинах з Китаєм через візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі у Тайбей.
"Ці кораблі пройшли через коридор у протоці, який знаходиться за межами територіального моря будь-якої держави", – повідомили у ВМС США.
Там підкреслили, що операція демонструє прихильність Сполучених Штатів вільному та відкритому Індійсько-Тихоокеанському регіону, і американські військові літають, плавають і діють усюди, де це дозволяє міжнародне право.
Комуністична влада в Пекіні намагалася всіляко завадити візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, однак він все ж відбувся.
Після цього Китай оголосив про початок військових навчань біля острова. 6 серпня в Міністерстві оборони Тайваню заявили, що під час навчань армія КНР провела репетицію нападу на острів. Крім того, Китай посилив обмеження для експорту продукції з Тайваню.
Китайська влада оголосила про введення низки економічних обмежень щодо Тайваню та запровадила персональні санкції проти Ненсі Пелосі.
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