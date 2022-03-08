Китай обмежив торгівлю з Тайванем після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі

Китай обмежив торгівлю певними товарами з Тайванем у відповідь на візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Головне митне управління заборонило імпорт із Тайваню цитрусових, охолодженої білої риби та мороженої ставриди. Офіційне пояснення — надмірна кількість пестицидів і виявлені залишки коронавірусу на упаковках.

А Міністерство торгівлі заборонило експорт до Тайваню природного піску. Пояснення свого рішення не надали. Заборона на експорт піску позбавляє острів основного джерела будівельного матеріалу. Природний пісок зазвичай використовується для виробництва бетону та асфальту.

Ці обмеження з'явились майже одразу після візиту спікерки Палати представників Пелосі до Тайваню. Напередодні її прибуття Китай заборонив імпорт продуктів від понад 100 постачальників з острова.

Як вказує видання, для Китаю це звична практика обмежувати сільськогосподарську галузь Тайваню як покарання за політичну непокору. Багато фруктових регіонів південного Тайваню зазвичай підтримують Демократичну прогресивну партію, яка виступає за формальну незалежність регіону.

Наприклад, у 2021 році Китай заблокував імпорт ананасів, а у вересні 2021-го — припинив імпорт деяких видів яблук. Загалом більшість фруктів, вирощених на Тайвані, споживаються всередині регіону, а переважна більшість експорту йде до Китаю.

Китай є найбільшим торговим партнером Тайваню. У 2022 році двостороння торгівля зросла на 26% у порівнянні з 2021 роком. Двостороння торгівля склала 165 мільярдів доларів у першій половині цього року.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони — Гонконґ і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника — тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою — і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких — у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз — зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.