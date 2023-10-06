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Збройні сили України і далі просуваються на двох напрямках – ISW

06 жовтня 2023, 10:52
Збройні сили України і далі просуваються на двох напрямках – ISW
Сили оборони просунулися біля Андріївки Донецької області, а також Роботиного і Вербового Запорізької області.

Про це інститут вивчення війни інформує на сайті.

"Українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки", - йдеться в щоденному звіті. 

Військовий рф заявив, що українські війська просуваються до залізничної колії в районі Кліщіївки, це 7 км на південний захід від Бахмута.

Також ЗСУ вчора провели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного. 

Генеральний штаб України повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

В той же час російські військові стверджували, що українські сили намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове, в напрямку Копані і поруч Новопрокопівки. 

Також днями російський військовий блогер заявив, що українські війська здійснили обмежене просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.

Ми такожє писали, що росія перевела кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя у Новоросійськ.

 

ЗСУконтрнаступISW

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