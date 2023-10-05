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ПОЛІТИКА

росія перевела кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя у Новоросійськ – ISW

05 жовтня 2023, 10:24
росія перевела кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя у Новоросійськ – ISW
Фото: depo.ua
Імовірно, так хочуть їх зберегти.

російські військові нещодавно перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з порту тимчасово окупованого Севастополя в Криму у Новоросійськ Краснодарського краю рф. Імовірно, у такий спосіб окупанти прагнуть захистити судна від ударів ЗСУ по воєнним об’єктам росіян на півострові.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема мова йде про фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

"Супутникові знімки, зроблені 2 жовтня, показують, що в Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі і один підводний човен класу Kilo. Також видно патрульний корабель проєкту 22160, який вперше з'явився в порту Феодосії на сході Криму, що свідчить про те, що російські війська, можливо, переміщують елементи ЧФ рф з Севастополя на бази, які розташовані в російському тилу", - зазначають у звіті.

За інформацією OSINT-аналітика Торда Іверсена, дислокація російських кораблів зазвичай змінюється після українських ударів, але зрештою повертається у місця постійної дислокації.

Чорноморський флотвійнакорабліокупація Криму

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