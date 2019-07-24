CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомандувач ССО Ігор Луньов повідомив, що це має статися за чотири роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збройні сили відмовляться від радянської зброї заради НАТО
"Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років"
Фото: espreso.tv
Сили спеціальних операцій Збройних сил в ході інтеграції в систему колективної безпеки НАТО відмовляться від радянського озброєння, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років", – сказав Луньов.
Нагадаємо, що цього місяця Україна вперше попросила США продати озброєння.
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