Збройні сили відмовляться від радянської зброї заради НАТО "Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років"

Командувач ССО Ігор Луньов повідомив, що це має статися за чотири роки.

Фото: espreso.tv

Сили спеціальних операцій Збройних сил в ході інтеграції в систему колективної безпеки НАТО відмовляться від радянського озброєння, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років", – сказав Луньов. Нагадаємо, що цього місяця Україна вперше попросила США продати озброєння.

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