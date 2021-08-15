Збитки на 10 мільйонів гривень: голові тендерного комітету повідомили про підозру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Заступнику директора - голові тендерного комітету однієї із державних установ, що здійснює діяльність у сфері юстиції та правосуддя, повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовець у 2019 році не забезпечив контроль за підготовкою процедур публічних закупівель та подальшою закупівлею комп’ютерного і офісного обладнання, а також програмного забезпечення для держустанови за бюджетні кошти.
Це призвело до придбання товарів за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 10 млн грн збитків.
В рамках провадження вилучено тендерну та фінансово-господарську документацію, проведено відповідні експертизи, що підтверджують завдані збитки державним інтересам.
Нагадаємо, що Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів
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