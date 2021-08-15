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Збитки на 10 мільйонів гривень: голові тендерного комітету повідомили про підозру

В рамках провадження вилучено тендерну та фінансово-господарську документацію
Правоохоронці повідомили про підозру голові тендерного комітету, який завдав державі збитків на 10 млн грн.
Збитки на 10 мільйонів гривень: голові тендерного комітету повідомили про підозру Фото: mvs.gov.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Заступнику директора - голові тендерного комітету однієї із державних установ, що здійснює діяльність у сфері юстиції та правосуддя, повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець у 2019 році не забезпечив контроль за підготовкою процедур публічних закупівель та подальшою закупівлею комп’ютерного і офісного обладнання, а також програмного забезпечення для держустанови за бюджетні кошти.

Це призвело до придбання товарів за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 10 млн грн збитків.

В рамках провадження вилучено тендерну та фінансово-господарську документацію, проведено відповідні експертизи, що підтверджують завдані збитки державним інтересам.

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15 08 2021 12:29
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