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Збитки від повітряних тривог – 9 млрд гривень на день

24 листопада 2023, 21:33
Збитки від повітряних тривог – 9 млрд гривень на день
Фото: gettyimages.com
Фінансові збитки за чисту добу повітряної тривоги для економіки України становлять близько 9 млрд гривень, ще рік тому було 7 млрд.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данил Гетманцев написав в Telegram-каналі.

"Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн", - йдеться в дописі. 

За словами Гетманцева, лише торік збитки для економіки України від тривог складали 7 млрд гривень на день, враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись.

За умови, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни - збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень.

"Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна", - сказав голова Комітету ВРУ.

Ми також повідомляли, що на початку наступного року має запрацює реєстр збитків, завданих росією.

 

Росіязбиткитривога

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