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Збиття літака МАУ: Іран готовий до раунду переговорів у жовтні

Бахарванд підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань
"Мохсен Бахарванд підкреслив зацікавленість Ірану у якнайшвидшому завершенні переговорів та готовність провести їх черговий раунд у жовтні 2020 року в Тегерані", - повідомили в МЗС.
Збиття літака МАУ: Іран готовий до раунду переговорів у жовтні Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Іран готовий у жовтні в Тегерані провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій. 

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України після зустрічі міністра Кулеби із заступником глави МЗС Ірану з юридичних питань та міжнародного права Мохсеном Бахарвандом, пише "Європейська правда".

"Мохсен Бахарванд підкреслив зацікавленість Ірану у якнайшвидшому завершенні переговорів та готовність провести їх черговий раунд у жовтні 2020 року в Тегерані", - повідомили в МЗС.

Бахарванд підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій, додали в міністерстві. 

Нагадаємо, що напередодні Іран погодився виплатити компенсацію за збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", проте суму виплат поки не називають.

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01 08 2020 11:01
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