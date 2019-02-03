Збитий на Донбасі російський дрон корегував вогонь артилерії окупантів, - МОУ

Українські військові збили безпілотний літальний апарат, який коректував вогонь артилерії в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Над однією з наших позицій окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Світлодарському напрямку, наші пильні військовослужбовці зі стрілецької зброї збили на висоті 150 метрів ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.