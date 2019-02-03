CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські військові збили безпілотний літальний апарат, який коректував вогонь артилерії в районі проведення операції Об'єднаних сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збитий на Донбасі російський дрон корегував вогонь артилерії окупантів, - МОУ
"Ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії"
Фото:Facebook
"Над однією з наших позицій окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Світлодарському напрямку, наші пильні військовослужбовці зі стрілецької зброї збили на висоті 150 метрів ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
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02 03 2019 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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