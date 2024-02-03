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"Збивають усе". В Україну прибули ще дві системи ППО – Зеленський

03 лютого 2024, 09:57
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Нові системи ППО поставлять на захист регіонів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – до України прибули ще дві системи протиповітряної оборони”, – повідомив український лідер.

Володимир Зеленський не став розголошувати всіх подробиць нових систем ППО, але запевнив, що вони надзвичайно потужні і працюватимуть для захисту регіонів України.

Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня”, – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки. Він повідомив, що обговорювалися п'ять важливих питань. 

ППОвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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