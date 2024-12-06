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Здатність росії перевершити Україну артилерією на полі бою значно зменшилася – ЗМІ

06 грудня 2024, 17:39
Здатність росії перевершити Україну артилерією на полі бою значно зменшилася – ЗМІ
Хоча сили кремля зараз, здається, мають меншу перевагу, коли справа доходить до артилерії, величезна кількість російських плануючих бомб, схоже, компенсує її зменшення кількості снарядів, заявили західні офіційні особи.

Західні політики вважають,  що здатність армії рф домінувати на полі бою за допомогою артилерії значно зменшилася, проте компенсує це застосуванням авіабомб.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

На сьогодні співвідношення снарядів, які випускають російські та українські війська, тепер становить 1,5 до 1 на користь росії.

Для порівняння, на початку війни цей показник був щонайменше 5 до 1 або навіть вищим.

Одна з причин - це зменшення значної російської артилерійської переваги зазначаються.

Так, з’явилось обмеження виробництва в рф, адже її оборонна промисловість стикається зі складнощами у виготовленні нових боєприпасів через санкції.

Також є труднощі логістики, які виникли через проблеми з транспортуванням боєприпасів залізницею до лінії фронту.

Ще українські удари дронами, які успішно та цілеспрямовано атакують російські склади з боєприпасами, зокрема на російській території, а також місця зберігання північнокорейських запасів.

І останній момент, що допомога Заходу Україні, яка збільшилася та пришвидшилася, що сприяло зміцненню арсеналу ЗСУ.

Проте москва активніше почала використовувати керовані авіабомби, які мають "руйнівний ефект", за словами західних чиновників.

Також на їх думку, росія продовжує захоплювати певні позиції в Україні, ці успіхи коштують значних втрат для російської армії.

 
війна в Україні

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