Чиновники зазначили, що західні постачання боєприпасів допомагають зміцнити арсенал української армії.

Здатність рф перевершити Україну в артилерійських обстрілах на фронті суттєво знизилась та становить лише 1,5 російського снаряда на кожен український, випущений у відповідь. Про це заявили західні офіційні особи.

Про це пише Sky News.

"Це порівняно з тим, що раніше російські війська випускали щонайменше в п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж Україна, а іноді це співвідношення було навіть набагато вищим", - нагадали у виданні.

За словами західних чиновників, це спричинено "широким спектром факторів".

Серед таких факторів обмеження на російських оборонних виробничих лініях, труднощі з транспортуванням більшої кількості снарядів на фронт залізницею, а також атаки українських дронів по стратегічних запасах російських та північнокорейських боєприпасів на території рф.

Також чиновники зазначили, що західні постачання боєприпасів допомагають зміцнити арсенал української армії.

Водночас посадовці підкреслили, що велика кількість російських планерних бомб, ймовірно, компенсує зменшення переваги українських військ на артилерійському полі бою.

Своєю чергою один з чиновників наголосив, що відбулося "масове збільшення використання російських планерних бомб на лінії фронту з руйнівним ефектом". За словами посадовців, армія рф все ще завойовує позиції в Україні, проте жахливою ціною.

"Західні офіційні особи повторили попередні українські заяви про те, що росія втратила понад 2 000 військовослужбовців вбитими і пораненими за один день минулого місяця в боях проти України, що є найвищим показником втрат за весь час війни. москва послідовно відкидає російські оцінки втрат, надані Україною та її союзниками. кремль не публікує актуальних даних. Україна також приховує свої втрати", - нагадали у Sky News.

Також один із посадовців додав, що ці цифри "свідчать про жорстокість фронту - дуже схожу на Сомму". Йдеться про битву на річці Соммі у Франції, яка була однією з найбільших та найкривавіших за часи Першої світової війни.

Чиновник сказав, що 28 листопада ворог втратив 2030 загарбників, що є "новим максимум війни", адже вперше кількість загиблих та поранених перевищила цифру у 2000 осіб.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони і (згідно з даними ЗМІ) двоюрідна племінниця російського диктатора владіміра путіна Ганна Цівільова заявила — щонайменше 48 тисяч росіян пропали безвісти на війні, яку той розв’язав проти України.