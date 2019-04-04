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"Зе! Команда" відповіла соратникам Порошенка на "безпорадну" дискредитацію

"Таким чином, тільки "Зе! Команда" може приймати рішення щодо надання дозволів та порядку використання цих продуктів третіми особами"
Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинувачує соратників президента Петра Порошенка в дискредитації артиста.
"Зе! Команда" відповіла соратникам Порошенка на "безпорадну" дискредитацію Кадр з серіалу "Слуга народу"

Так прес-служба "Зе! Команди" прокоментувала інформацію про нібито надані права на захист авторського контенту, використаного у ролику Зеленського щодо передвиборчих дебатів, компанії Kedoo Entertainment Russiа. Про це повідомляє "Українська правда".

"Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише і тільки "Зе! Команда " є правомочним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо- продуктах, які вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського", – заявили там.

"Таким чином, тільки "Зе! Команда" може приймати рішення щодо надання дозволів та порядку використання цих продуктів третіми особами", – додали у команді Зеленського.

"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправомочними. У разі надходження таких претензій ми радимо не звертати на них уваги або оскаржувати їх у встановлений тим чи іншим інтернет-ресурсом або ЗМІ спосіб", – наголосили там.

Нагадаємо, що перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що інформація про російську фірму, яка має корпоративні права на відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати є фейком і видалила свій попередній пост про це. Крім того, фейкову інформацію пошири інші депутати БПП - Володимир Ар’єв і Марія Іонова. 

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04 04 2019 11:44
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