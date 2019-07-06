CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕксперти вважають, що суб’єкти господарювання, що спалюють біомасу, повинні бути звільнені від сплати податку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна - єдина у світі держава, яка обклала біомасові котельні податком на викиди СО2, - експерти
Експерти заявили, що "зелені" котельні не мають сплачувати податок на викиди СО2
Фото: naked-science
"Для цього необхідно передбачити у Податковому кодексі, що ставка податку за викиди двоокису вуглецю, які утворилися в результаті спалювання біомаси, біогазу, в тому числі в результаті одночасного їх спалювання з іншими видами палива, становить 0,00 гривень за 1 тонну", - зазначив голова правління Біоенергетичної асоціації УкраїниГеоргій Гелетуха, йдеться у колонці "Економічної правди".
За його словами, це буде перший крок наближення регулювання оподаткування викидів двоокису вуглецю від спалювання біомаси до законодавства ЄС.
Наступним кроком може стати запровадження повноцінного вуглецевого чи енергетичного податку за використання вуглецевого палива, що буде стимулом для запровадження енергоефективних заходів та будівництва проектів із використанням відновлюваних джерел енергії.
Експерт додав, що такий стан речей, який наразі є в Україні, не відповідає світовій практиці.
"Оскільки в усьому світі біомаса вважається СО2-нейтральним паливом, адже при її спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту", - пояснив він.
При цьому в усіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії з біомаси також не застосовуються, резюмував Гелетуха.
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07 06 2019 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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