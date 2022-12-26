Зеленський дістав запрошення до Литви для отримання премії Свободи

Литовський Сейм направив Президенту України Володимиру Зеленському запрошення приїхати в січні до Вільнюса для отримання премії Свободи, яку присуджено йому як лідерові України, який бореться за свободу та незалежність.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Спікер литовського парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен наголосила, що цього разу під час підготовки пам'ятної програми 13 січня враховуватиметься той факт, що "лауреат особливий".

"Як Президент України він (Зеленський, - ред.) перебуває в авангарді цієї боротьби за свободу, своїм особистим керівництвом та своїм прикладом він надихнув мільйони людей в Україні чинити опір і не здаватися, він мобілізував усю світову спільноту проти злочинної діяльності режиму путіна", — сказала спікер Сейму Литви, оголошуючи рішення про присудження премії.

За словами Чміліте-Нільсен, офіційне запрошення до Києва вже надіслано, але поки що незрозуміло, яким буде рішення Президента України. "Вочевидь, чекати на його приїзд не дуже реалістично", — сказала глава литовського Сейму.

За законом премія Свободи вручається у парламенті Литви під час урочистої церемонії у литовський День захисників свободи – 13 січня. Вручається статуетка і 5 тисяч євро.

Премія Свободи, заснована Сеймом Литви, оцінює внесок окремих осіб та організацій у розвиток прикордонного співробітництва у боротьбі за вільне самовизначення і суверенітет народів Східної та Центральної Європи.

13 січня 1991 р. радянський режим спробував силою придушити прагнення Литви, яка оголосила раніше про вихід зі складу СРСР, до незалежності. Було застосовано частини радянської армії. Литовці чинили опір, унаслідок зіткнень були жертви – 14 загиблих, 702 поранені, з них 52 з вогнепальними пораненнями.