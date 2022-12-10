Зеленський став людиною року за версією австрійського видання Profil

Австрійське видання Profil оголосило президента Володимира Зеленського людиною року завдяки його протистоянню російському вторгненню в Україну та ролі в об’єднанні країн Заходу.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Володимир Зеленський — людина, яка сколихнула вільний світ. Він кидає виклик путіну і вдихає нове життя в Захід", — йдеться у повідомленні.

Як зауважує видання, особливість цьогорічної номінації полягає в тому, що Володимир Зеленський постав перед світом не лише як представник України, яка зазнала нападу з боку росії, але і як людина, що є частиною Західної цивілізації.

"Будь-хто, хто бачить себе частиною Заходу в інтелектуальному, ідеологічному та реальному плані, приходить до неминучого висновку: Зеленський — наша людина. Здавалося, що "Захід" поступово застарів як термін та як домінуюча сила у геополітиці. На широко поширену думку, він годився тільки для лебединої пісні через його військову міць, що зменшується, його зменшення економічного значення та його нездатність подолати феномен авторитарного правого популізму засобами ліберальної демократії", — зазначається в дописі.

Однак після вторгнення росії до України Володимир Зеленський зміг об’єднати Захід довкола України, констатують журналісти.

"Володимир Зеленський абсолютно без проблем посилається на західні цінності у своїй боротьбі з путіним, і всі розуміють, що він має на увазі. Це боротьба за свободу та демократичне самовизначення. Президент України не залишає сумнівів, що це — єдина модель, яка гідна ризику для життя. І тому невпевненість Заходу в собі раптово зникає", — пише видання.

Відтак український президент зміг надихнути країни Заходу та їхні народи.

"Захід повернувся — його право на існування, його згуртованість, а також НАТО, нещодавно оголошене застарілим. Чимале досягнення, яке ініціював Зеленський", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що американський журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".

Також британське видання Financial Times назвало Президента України Володимира Зеленського "Людиною року".