Зеленського не прослуховували: СБУ звинувачує МВС у зриві спецоперації

У Службі безпеки України заявили, що не прослуховують кандидата у президенти Володимира Зеленського та звинуватили МВС у зриві спецоперації.

"Служба безпеки України офіційно заявляє: повідомлення з боку керівництва МВС України та наближених до нього окремих народних депутатів щодо причетності СБУ до прослуховування кандидата у Президенти Володимира Зеленського є свідомим поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби", - повідомляє прес-служба СБУ.

У спецслужбі заявляють, що у МВС знали про спецоперацію, яка проводилась "на підставі ухвали апеляційного суду Києва та за погодженням з Генеральною прокуратурою відносно особи, яка обґрунтовано підозрюється контррозвідкою Служби безпеки України у державній зраді (стаття 111 КК України)".

"Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб. Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБ України, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави", - наголошують в СБУ.

За вказаним фактом 6 березня Державним бюро розслідувань України розпочато кримінальне провадження.

"У рамках наданих повноважень та в установленому законами України порядку я готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до В. Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча. Якщо їм вистачило совісті звинуватити Службу, хай знайдуть сміливість дізнатися правду, а потім спростувати свої безпідставні заяви та вибачиться перед громадськістю і співробітниками Служби безпеки України", - зазначив голова СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.