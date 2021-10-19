Зеленського просять, аби в кожному дитсадку були камери відеоспостереження

Електронна петиція стосовно обов’язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Про це вказано на сайті ОП, пише "Громадське".

Петицію 15 вересня зареєструвала авторка Аліна Ханумак. Вона пропонує владі розробити та внести на розгляд Верховної ради законопроєкт, який встановлює обов’язок для всіх дитсадків обладнувати свою територію системами відеоспостереження.

Авторка вбачає необхідність обладнати камерами коридори, їдальні, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення загального користування учнів. Без камер радить залишити вбиральні та роздягальні.

Аліна Ханумак просить також, аби батьки та керівництво дитсадка могли віддалено спостерігати в режимі реального часу за територією навчального закладу.

Навіщо потрібні камери у дитсадках?

Авторка зазначила у петиції, що останнім часом збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми у дитсадках як зі сторони їхніх однолітків, так і зі сторони вихователів. Йдеться про ігнорування дитини, приниження та знущання та фізичне насильство.

"Таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди її здоров’ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає й загрозою її життю чи навіть є причиною смерті", - вказано у петиції.

Аліна Ханумак також наголошує, що встановити факт жорсткого поводження з дитиною майже неможливо. Тому винуватці залишаються непокараними та продовжують знущатися з дітей.

"Під час звернення до уповноважених органів у разі жорстокого поводження з дитиною, в більшості випадків такі органи залишаються безсилими за відсутності відповідних доказів або ж просто не вчиняють жодних дій", - пояснила вона.

Додає, що наявні заходи реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти є неефективними. Тому є потреба на законодавчому рівні врегулювати питання про обов’язкове встановлення камер.

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