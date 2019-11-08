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Зеленського просять зробити долар національною валютою

"У зв’язку із нестабільністю національної валюти України, просимо провести грошову реформу замінивши національну валюту України гривню на більш стабільну - долар США - з перерахунком"
На сайті президента зареєстрували петицію з проханням провести в Україні грошову реформу й замінити гривню на долар як національну валюту.
Зеленського просять зробити долар національною валютою Фото: з відкритих джерел

Петицію з таким закликом зареєстрували 7 серпня, наразі її підписали 775 людини, повідомляє "Громадське".

"У зв’язку із нестабільністю національної валюти України, просимо провести грошову реформу замінивши національну валюту України гривню на більш стабільну - долар США - з перерахунком цін, тарифів, окладів заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вкладів громадян", - написав у своєму зверненні до Зеленського Сергій Андрощук.

Для того, щоб петицію розглянув президент, необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів за 90 днів.

Нагадаємо, що у другому кварталі 2019 року обсяг депозитів населення у банках зріс на 5,9%, а обсяги кредитів, які українці брали у банках - на 6,6%.

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